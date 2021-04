Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Brand auf Gartengrundstück

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache entstand am Mittwoch gegen 21:40 Uhr auf einem Gartengrundstück im Bereich "In der Röte" in Weil im Schönbuch ein Feuer. Die Feuerwehr Weil im Schönbuch, die mit drei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort kam, löschte die Flammen. Durch die Flammen wurde nur geringer Sachschaden verursacht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell