POL-COE: Dülmen, Bahnhofstraße/ Einbrecher festgenommen

Coesfeld (ots)

Aufmerksame Zeugen hielten einen Einbrecher bis zum Eintreffen der Polizei im Keller in Schach. Kurz nach Mitternacht am Montag (13.12.21) meldeten sich Bewohner eines Hauses in der Bahnhofstraße per Notruf bei der Polizei. Zuvor waren sie durch einen Lichtschein auf den Unbekannten aufmerksam geworden. Auf Ansprache flüchtete der Einbrecher in den Keller und konnte dort festgehalten werden. Bei der Durchsuchung durch die eingesetzten Polizisten konnten bei dem 20-jährigen Dülmener Gegenstände aufgefunden werden, die er zuvor aus dem Haus gestohlen hatte. Der Dülmener war vermutlich durch das Aufhebeln einer rückwärtig gelegenen Tür in das Innere des Mehrfamilienhauses gelangt. Die Polizisten nahmen den Mann fest, er soll einem Haftrichter vorgeführt werden.

In dem Zusammenhang prüft die Polizei auch, ob der Dülmener für zwei Einbrüche in Buden des Dülmener Weihnachtsmarktes in der Nacht zum Samstag als Tatverdächtiger in Frage kommt. Hier hatten bislang unbekannte Täter das Vorhängeschloss eines Standes aufgebrochen und zwei 5-Liter-Kanister Glühwein gestohlen.

In dem anderen Fall wurden Rum und Kekse gestohlen. Die Tür zur Verkaufsbude wurde hier aufgehebelt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930 zu melden.

