POL-NE: Einbrüche in Neuss, Grevenbroich und Korschenbroich - Wer kann Hinweise geben?

Im Zeitraum von Mittwoch (21.10.) bis Sonntag (24.10.) kam es zu sechs Einbrüchen beziehungsweise Einbruchsversuchen im Kreisgebiet. Jeweils zweimal waren Wohnungen oder Häuser in Neuss, Grevenbroich und Korschenbroich betroffen.

An der Hesemannstraße in Neuss versuchten Unbekannte in der Zeit von Donnerstag (21.10.), 17:00 Uhr, bis Freitag (22.10.), 16:45 Uhr, eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus aufzuhebeln. Es entsteht lediglich Sachschaden.

Ebenfalls in Neuss an der Burgunderstraße versuchten Einbrecher am Samstag (23.10.), gegen 19:20 Uhr, das Küchenfenster zu einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus aufzuhebeln. Durch Geräusche wurde eine Nachbarin aufmerksam und verständigte die Polizei. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor.

In der Zeit von Mittwoch (20.10.), 13:00 Uhr, bis Donnerstag (21.10.), 13:00 Uhr, kam es zu einem versuchten Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus an der Ernst-Reuter-Straße in Grevenbroich. Unbekannte hebelten augenscheinlich mit einem Schraubendreher an der Balkontür einer Erdgeschosswohnung, gelangten aber nicht in das Objekt.

Schmuck erbeuteten Einbrecher in der Zeit von Donnerstag (21.10.), 9:00 Uhr, bis Sonntag (24.10.), 16:50 Uhr, in einem Reihenhaus am Oleanderweg in Grevenbroich. Der oder die Täter versuchten ein Fenster aufzuhebeln und zerstörten die Verglasung.

In Korschenbroich am Rosenweg hebelten Unbekannte am Freitag (22.10.), in der Zeit von 18:20 Uhr bis 20:25 Uhr, die Terrassentür eines Zweifamilienhauses auf. Nach der Durchsuchung der Erdgeschosswohnung hebelten der oder die Einbrecher die Wohnungstür der darüber liegenden Wohnung auf und erbeuteten Schmuck.

Im Zeitraum von Freitag (22.10.), 13:15 Uhr, bis Sonntag (24.10.), 19:30 Uhr, hebelten Einbrecher die Terrassentür eines Einfamilienhauses am Herzbroicher Weg in Korschenbroich auf. Der oder die Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck.

Das für Wohnungseinbrüche zuständige Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in Zusammenhang mit den Einbrüchen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz bieten kompetente und kostenlose Vorträge zum Einbruchschutz in ihrer Beratungsstelle an. Interessierte Bürgerinnen und Bürger erfahren hier, wie sie ihr Zuhause sichern können, und werden herstellerneutral beraten. Nutzen Sie das Beratungsangebot Ihrer Polizei und schieben Sie Einbrechern einen "Riegel vor!".

An folgenden Mittwochabenden, jeweils um 18 Uhr, finden Vorträge in der Beratungsstelle an der Jülicher Landstraße 178, Neuss, statt. Diese dauern etwa 90 Minuten.

