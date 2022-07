Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Sechsjähriger Radfahrer von Pkw angefahren

Petershagen, Bissendorf (ots)

Am Freitagabend ist in Petershagen-Hävern ein sechs Jahre alter Junge von einem Pkw angefahren worden. Dabei wurde das Kind verletzt.

Den Erkenntnissen zufolge befuhr ein 30-jähriger Kia-Fahrer gegen 21.20 Uhr den Häverner Ring aus Richtung Häverner Dorfstraße kommend in westlicher Fahrtrichtung. Zeitgleich befuhr ein 6-jähriger Junge mit seinem Rad den Häverner Ring in östlicher Richtung. Der Vater des Jungen befand sich unmittelbar hinter seinem Sohn und war ebenfalls mit dem Fahrrad unterwegs. In einer Kurve kam es dann zur Kollision zwischen dem Petershäger Autofahrer und dem aus Bissendorf stammenden jungen Radfahrer. Durch den Zusammenstoß wurde das Kind verletzt und mit einem Rettungswagen dem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Der Radfahrer trug zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm. Der Pkw-Fahrer gab gegenüber der Polizei an, dass ihm die Sicht wegen einer Hecke im Kurvenbereich eingeschränkt war. Der Junge konnte nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus wieder entlassen werden.

