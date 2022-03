Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.03.2022.

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer.

Salzgitter, Lebenstedt, Albert-Schweitzer-Straße in Höhe der Einmündung Gothastraße, 18.03.2022, 13:35 Uhr.

Nach bisherigem polizeilichen Ermittlungsstand befuhr ein 25-jähriger Motorradfahrer die Albert-Schweitzer-Straße aus Richtung Joachim-Campe-Straße kommend in Fahrtrichtung Konrad-Adenauer-Straße. Zeitgleich befuhr ein 29-jähriger Fahrer eines Pkw die Albert-Schweitzer-Straße in entgegengesetzte Fahrtrichtung. Der Fahrer des Pkw hatte beabsichtigt, nach links in die Gothastraße einzubiegen.

Auf Grund einer Verkehrssituation musste der Pkw-Fahrer offensichtlich verkehrsbedingt warten, bevor er den Abbiegevorgang fortsetzen konnte.

In diesem Moment stieß der Fahrer des Motorrades gegen den Pkw und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren werden. Hier erlag er seinen Verletzungen. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden.

Die Albert-Schweitzer-Straße musste zwischen der Konrad-Adenauer-Straße und der Joachim-Campe-Straße temporär voll gesperrt werden.

Zur Rekonstruktion des Unfalls und zu möglichen begangen Verstößen seitens der Fahrzeugführer wurde ein Gutachter beauftragt.

Zahlreiche Rettungs- und Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei waren eingesetzt. Zudem musste ergänzend ein Notfallseelsorger alarmiert werden.

