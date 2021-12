Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lkr. Tuttlingen) Mehrere Unfälle auf winterglatten Straßen (08.12.2021)

Lkr. Tuttlingen (ots)

Bei winterlicher Witterung haben sich im Landkreis Tuttlingen am Mittwochmorgen mehrere Unfälle mit Sachschaden ereignet. Ein Klein-Lkw, der aus Richtung Gutmadingen auf der K5753 unterwegs war, kam gegen 6.30 Uhr aufgrund von Winterglätte von der Fahrbahn ab und riss einen Leitpfosten sowie zwei Verkehrsschilder um. Die Schadenshöhe an dem Lkw beträgt rund 4.000 Euro. In Fridingen rutschte ein 22-jähriger Mann mit seinem Audi auf schneebedeckter Fahrbahn in eine Böschung. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Beim Abbiegen von der Wagenstraße in die Grünenbergstraße in Möhringen kam der Anhänger des Lkw eines 59-Jährigen gegen 8 Uhr ins Rutschen, stellte sich auf der Fahrbahn quer und musste ebenfalls durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden.

Auch bei zwei weiteren Verkehrsunfällen, die sich in Immendingen sowie Spaichingen ereigneten, blieb es glücklicherweise bei Blechschäden. So kam auf schneeglatter Fahrbahn auf der K5929 im Bereich der Abzweigung nach Biesendorf gegen 7.45 Uhr ein Autofahrer gegen die Leitplanke. In Spaichingen entstand an einem VW Sachschaden in Höhe von rund 7.500 Euro, als dessen Fahrer beim Abbiegen von der Robert-Koch-Straße in die Europastraße die Linkskurve zu eng nahm und gegen ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel fuhr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell