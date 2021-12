Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, Lkrs. KN) Unfall mit Sommerreifen bei Schnee

Eigeltingen (ots)

Wegen einer falschen Bereifung im Winter muss eine 35-jährige Autofahrerin mit einer Anzeige rechnen. Sie war am Mittwochmorgen kurz vor neun Uhr in der Stockacher Straße bei Schneeglätte ins Schleudern gekommen. Sie krachte gegen einen Zaun, eine Laterne und ein anderes geparktes Auto. Den angerichteten Schaden schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro. An ihrem Opel entstand Totalschaden, den die Polizei auf ebenfalls 5000 Euro schätzt. Zum Glück blieb die Frau unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell