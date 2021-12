Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Hund beißt Joggerin

Zeugen gesucht (02.12.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Bereits am Donnerstag kam es gegen 9 Uhr im Bereich des Zollhäuslewegs zu einem Vorfall mit einem Hund. Eine 17-jährige joggte bei einem Modellfluggelände vorbei, als sie ein freilaufender schwarzer Hund anfiel und in Arm und Gesäß biss. Die in der Nähe befindliche Hundehalterin wirkte nicht auf das Tier ein und ging einfach weiter. Die Geschädigte beschrieb sie als etwa 30-40 Jahre alt, normale Figur, mit schulterlangen, dunkelblonden Haaren. Beim Hund soll es sich um einen schwarzen Schäferhund oder Berner Sennerhund Mischling mit etwa 65 cm Schulterhöhe gehandelt haben. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Hundebesitzerin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, zu melden.

