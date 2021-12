Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Dieb klaut aus Umkleideraum

Sulz (ots)

Wie jetzt der Polizei angezeigt wurde, sind bereits am Montagnachmittag während des Sportunterrichts aus dem Umkleideraum in der Neckarhalle mehrere persönliche Gegenstände gestohlen worden. Den Schülern, die dort zwischen 16 Uhr und 17.15 Uhr trainierten, fehlen nun Bargeld, eine Busfahrkarte und drei Kopfhörer im Wert von über 500 Euro. Wer für den Diebstahl in Frage kommt, ist noch unklar. Die Polizei Sulz bittet um Hinweise unter Telefon 07454 92746.

