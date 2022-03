Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 18.03.2022:

Peine (ots)

Fahrer ohne Führerschein

Am 17.03. gegen 15:00 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung der Polizei Peine ein Fahrzeug in der Duttenstedter Straße in Peine. Der 37-jährige Fahrer konnte dabei keinen Führerschein vorlegen und seine Personalien nur mündlich angeben. Die Gesamtumstände erschienen den aufmerksamen Polizisten soweit unglaubwürdig, dass sie den Fahrer eingehender befragten. Dabei gab er dann zu, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei und versuchte sich als sein eigener Bruder auszugeben. Den Mann erwarten nun Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren. Die Weiterfahrt wurde im natürlich ebenfalls untersagt.

Zwei gestohlene E-Bikes in Peine

Am 17.03. wurde das E-Bike einer 30-jährigen Peinerin vom Bahnhof gestohlen. Die Frau hatte ihr Rad am Morgen mit einem Fahrradschloss gesichert auf der Bahnhofsnordseite abgestellt. Bei ihrer Rückkehr am Mittag musste sie den Diebstahl feststellen. Der Schaden beträgt rund 1200 Euro.

Wie ein 20-jähriger Fahrradbesitzer anzeigte, ist ihm bereits in der Nacht vom 15.03. auf den 16.03. ein E-Bike der Marke "Prophete" gestohlen worden. Das Rad sein mit einem Kabelschloss an einem Fahrradständer in der Worthstraße gesichert gewesen. Hierbei liegt der Sachschaden bei gut 1000 Euro.

