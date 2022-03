POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.03.2022.

Peine (ots) - Mehrere Anzeigen nach Kontrolle eines E-Scooter Fahrers Am 16.03. wurde gegen 11:30 Uhr ein 32-jähriger Mann in Vechelde kontrolliert. Der Mann war auf einem E-Scooter unterwegs und fiel einer Streife auf, da am Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Zunächst behauptete der Mann noch, ...

mehr