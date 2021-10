Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Verkehrsunfall

Kehl (ots)

Eine offene Fahrzeugtür führte am vergangenen Freitagmorgen in der Hauptstraße in Kehl zu einem Verkehrsunfall mit Blechschaden. Als eine 38-Jährige gegen 11.20 Uhr in ihren geparkten Opel einsteigen wollte und die Fahrertür öffnete, rechnete sie wohl nicht mit einem von hinten kommenden VW. In der Folge konnte die 81-jährige Fahrerin des VW den Zusammenstoß mit der Fahrertür des geparkten Opels nicht mehr verhindern. Während durch die Kollision niemand verletzt wurde, entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

/pk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell