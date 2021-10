Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Wagshurst - Bei Diebstahl ertappt

Achern, Wagshurst (ots)

Dem schnellen Einschreiten der Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch war es am Sonntagmittag in der Mailwaldstraße zu verdanken, dass vier mutmaßliche Langfinger unweit eines Wertstoffhofs dingfest gemacht werden konnten. Die Männer im Alter zwischen 32 und 37 Jahren hatten sich nach derzeitigem Ermittlungsstand kurz vor 15 Uhr auf der Deponie zu schaffen gemacht und hierbei offenbar mehrere Gegenstände in einen Pkw geladen. Noch bevor sie mit den ersehnten Elektrogeräten das Weite suchen konnten, klickten die Handschellen. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.

/ya

