Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 17.03.2022:

Peine (ots)

Mehrere Anzeigen nach Kontrolle eines E-Scooter Fahrers

Am 16.03. wurde gegen 11:30 Uhr ein 32-jähriger Mann in Vechelde kontrolliert. Der Mann war auf einem E-Scooter unterwegs und fiel einer Streife auf, da am Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Zunächst behauptete der Mann noch, dass der Roller versichert sei, musste später aber zugeben, dass er keinen Versicherungsschutz habe. Die Kontrolle des Rollers ergab dann noch, dass das Fahrzeug andernorts als gestohlen gemeldet worden ist. Zu guter Letzt stand der Mann auch noch unter Drogeneinfluss, so dass mehrere Anzeigen und weitere Ermittlungen folgen werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell