POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einsatz von Polizei und Feuerwehr in Lemwerder

Delmenhorst (ots) - Der Pkw einer 62-Jährigen wurde am Mittwoch, 27. Juli 2022, bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen erheblich beschädigt. Die Frau aus Wildeshausen stellte den grauen SUV des Herstellers Skoda gegen 10:20 Uhr auf einem Parkplatz in der 'Neue Straße' ab. Als sie gegen 11:30 Uhr zum Pkw ...

mehr