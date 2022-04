Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kollidiert und abgehauen

Jena (ots)

Am Sonntagmorgen meldete ein Zeuge, dass er soeben in der der Paul-Schneider-Straße eine Unfallflucht beobachten konnte. Der Fahrzeugführer eines Suzuki stieß mit seinem Pkw gegen einen Poller und verließ anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle. Kurze Zeit später meldete sich der Zeuge erneut und teilte mit, dass er das Fahrzeug nun unweit in der Richard-Zimmermann-Straße, geparkt und verschlossen vorgefunden hat. Doch vom Fahrzeugführer fehlt jede Spur. Sowohl am Fahrzeug, als auch an dem Poller entstand durch die Kollision Sachschaden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

