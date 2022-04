LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

Weimar (ots) - Als ein Steuerberater am 03.04.2022 gegen 14:45 Uhr sein Büro in der Bertuchstraße aufsuchte, stellte er mehrere Hebelspuren an der Eingangstür fest. Unbekannte Täter hatten versucht, mittels Hebelwerkzeug die Tür zu öffnen, was den Einbrechern allerdings nicht gelang. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 02.04.2022, 15:00 Uhr und dem 03.04.2022, 14:35 Uhr. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

