POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw bei Verkehrsunfall in Wildeshausen erheblich beschädigt +++ Verursacher entfernt sich

Delmenhorst (ots) - Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn befuhren am Mittwoch, 27. Juli 2022, gegen 02:00 Uhr, mit einem zivilen Streifenwagen die Autobahn 28 in Richtung Oldenburg. In Höhe der Anschlussstelle Adelheide wurden sie vom Fahrer eines BMW überholt, der die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h ...

