Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brandstiftung an einem Motorroller

Saarburg (ots)

Am Donnerstag, 02.12.2021, gegen 21:45 h, kam es zum Brand eines Motorrollers, welcher vermutlich von einem bislang unbekannten Täter/-in von seinem Abstellort in den rückwärtigen Bereich der Volksbankfiliale in Saarburg, Graf-Siegfried-Str., verbracht und dort angezündet wurde.

Passanten bemerkten den Brand und verständigten die Feuerwehr. Die sofort anrückenden Saarburger Feuerwehrkräfte konnten den Brand umgehend löschen. Der Schaden am Gebäude der Volksbankfiliale sowie dem Kraftrad wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

Die Polizei in Saarburg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr.: 06581/91550.

