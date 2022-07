Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Geschwindigkeitsverstoß auf der Autobahn 28 im Bereich der Stadt Delmenhorst +++ Verursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots)

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn befuhren am Mittwoch, 27. Juli 2022, gegen 02:00 Uhr, mit einem zivilen Streifenwagen die Autobahn 28 in Richtung Oldenburg. In Höhe der Anschlussstelle Adelheide wurden sie vom Fahrer eines BMW überholt, der die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h deutlich überschritt. Auf einer Distanz von zwei Kilometern folgten sie dem BMW und ermittelten eine gefahrene Durchschnittsgeschwindigkeit von 141 km/h. Sie konfrontierten den 44-jährigen Fahrer aus Bulgarien auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Hasbruch mit dem Verstoß.

Dabei stellten sie fest, dass dem 44-Jährigen das Recht zum Führen von Kraftfahrzeugen in Deutschland aberkannt worden ist. Gegen ihn wurde neben dem Geschwindigkeitsverstoß auch ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Da er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügte, hinterlegte er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro.

