Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden in Brake

Delmenhorst (ots)

Eine Person wurde am Dienstag, 26. Juli 2022, gegen 13:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Brake leicht verletzt. Es entstand zudem hoher Sachschaden.

Ein 37-Jähriger aus Osterholz-Scharmbeck befuhr mit einem BMW die Straße 'Schrabberdeich' in Richtung Bahnhofstraße. An einer Kreuzung wollte er nach rechts auf die Bürgermeister-Müller-Straße in Richtung Breite Straße einfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 64-Jährigen aus Brake, der die Bürgermeister-Müller-Straße mit einem Audi in gleicher Richtung befuhr.

Durch die Kollision der beiden Pkw wurde der 64-Jährige leicht verletzt. Er verzichtete aber auf eine medizinische Behandlung vor Ort. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die entstandenen Schäden betrugen etwa 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell