Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Stark alkoholisierter Pkw-Fahrer in Butjadingen

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 26. Juli 2022, um 13:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Nordenham den Fahrer eines VW in der Sielstraße in Butjadingen.

Der 65-jährige Fahrer machte im Gespräch einen stark alkoholisierten Eindruck. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille.

Dem Mann aus Butjadingen wurde eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein beschlagnahmten die Beamten und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell