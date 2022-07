Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in der Gemeinde Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Relativ hoher Sachschaden ist am Dienstag, 26. Juli 2022, 17:35 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Ganderkesee entstanden.

Eine 34-jährige Frau aus dem Landkreis Wesermarsch befuhr mit einem Ford die Birkenheider Straße in Richtung Havekost und beabsichtigte in die Straße Donnermoor abzubiegen. Sie verpasste die Einmündung, setzte zurück und geriet dabei mit dem Pkw auf die Gegenfahrbahn. Ein 48-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Harpstedt war mit einem Ford in Richtung Ganderkesee unterwegs und konnte eine Kollision nicht mehr verhindern.

Der Pkw der Verursacherin war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit, der Gesamtschaden betrug etwa 8.500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell