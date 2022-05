POL-EN: Sprockhövel - Trunkenheitsfahrt endet mit Verkehrsunfall und zwei Verletzten

Ennepetal (ots) - Ein Mann (58) verschanzte sich mit am Samstagmorgen (28.05) mit einem Messer in einer Gartenhütte an einem Campingplatz. Kräfte eines Sondereinsatzkommandos wurden hinzugerufen, der Mann konnte in Gewahrsam genommen werden. Gegen 07:20 Uhr erhielt die Polizei einen Hinweis auf eine Trunkenheitsfahrt in Ennepetal. Ziel der Fahrt sollte ein Campingplatz in Ennepetal Rüggeberg sein. Der alkoholisierte ...

mehr