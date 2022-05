Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Verkehrsunfall mit Rennrad

Sprockhövel (ots)

Am 27.05.2022, gegen 17:20 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Essener mit seinem Rennrad die Mittelstraße in Fahrtrichtung Rathausplatz. Kurz hinter der Einmündung Dorfstraße bremste ein vorausfahrender 60-jähriger Sprockhöveler mit seinem Pkw Mercedes in grau verkehrsbedingt ab. Der Essener fährt auf den Mercedes auf und verletzt sich dabei leicht.

