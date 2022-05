Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Autofahrer kollidiert mit Verkehrszeichen und flüchtet

Hattingen (ots)

Am vergangenen Donnerstag (26.05.) befuhr ein 48-jähriger Mann aus Velbert gegen 22:15 Uhr mit seinem Volvo die Straße "Wodantal" in Fahrtrichtung Elfringhauser Straße. Im Verlauf einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, sodass er nach links von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug kollidierte sowohl mit einem dort befindlichen Verkehrszeichen als auch mit einem Baum und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Der zunächst flüchtige Velberter konnte im Nahbereich des Unfallortes mittels einer Wärmebildkamera von Einsatzkräften angetroffen werden. Er wurde beim Aufprall leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht. Dem 48-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, da er augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der Pkw war nicht mehr verkehrsbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden am Verkehrszeichen und ein Baum musste aus Sicherheitsgründen durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gefällt werden.

