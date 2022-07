Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Quad-Fahrerin bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitagnachmittag, 15.07.22, kam es gegen 14.30 Uhr auf der L 186 zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 32-jährigen Quad-Fahrerin und einer 48-jährigen Pkw-Fahrerin. Die Quad-Fahrerin befuhr die L 186 von Sexau in Richtung Emmendingen, als sie unmittelbar nach einer Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gelangte und mit dem entgegenkommenden Pkw kollidierte. Hierbei wurde die Quad-Fahrerin schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

