Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Geldspielautomaten aufgebrochen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 15.07.2022, gegen 04.30 Uhr, gelangten Unbekannte durch das Aufbrechen der Hintertür in eine Gaststätte in der Brombacher Straße. In der Gaststätte wurden zwei Geldspielautomaten aufgebrochen und das Bargeld daraus entnommen. Die Höhe des Diebstahlschadens ist hier noch nicht bekannt.

