Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Wembach: Motorradfahrer von Fahrbahn abgekommen - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Ein 57-jähriger Motorradfahrer befuhr mit seiner 54-jährigen Mitfahrerin am Sonntag, 17.07.2022, gegen 14.10 Uhr, die Landstraße 131 von Wembach kommend in Richtung Böllen, als er in einer Linkskurve stürzte und nach einer Strecke von etwa 25 Metern im Straßengraben zum Liegen kam. Wegen einem unklaren Verletzungsbildes wurde der 57-jährige Motorradfahrer mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Freiburg geflogen. Die 54-jährige Mitfahrerin will unverletzt geblieben sein. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften vor Ort und leistete technische Hilfe. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Landstraße gesperrt.

