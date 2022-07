Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Inzlingen: Bedienungsgeldbörse aus Gaststätte gestohlen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag, 16.07.2022, auf Sonntag, 17.07.2022, ließ sich ein Unbekannter in eine Gaststätte in der Riehenstraße vermutlich einschließen. Aus der Gaststätte wurden zwei Bedienungsgeldbörsen sowie aus dem Frühstücksraum acht Bananen und zwei Orangen gestohlen. In den Bedienungsgeldbörsen befanden sich mehrere Hundert Euro Bargeld.

