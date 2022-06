Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Totalschaden unter Alkoholeinfluss

Merzig (ots)

Am Freitagmorgen, 10.06. gegen 05:50 Uhr kam es auf der BAB 8 in Merzig zu einem Verkehrsunfall, als eine 49-jährige Frau aus Luxemburg in Höhe der Anschlussstelle Schwemlingen mit ihrem Pkw von der Fahrbahn abkam und mit der Seitenschutzplanke kollidierte. In der Folge kam die Unfallfahrerin ins Schleudern und kollidierte nochmals mehrfach erheblich mit der Schutzplanke. Die Unfallfahrerin blieb zwar unverletzt, ihr Beifahrer erlitt jedoch leichte Prellungen. Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde dann festgestellt, dass die Fahrerin des Unfallfahrzeuges unter erheblicher alkoholischer Beeinflussung stand, was zur Entnahme einer Blutprobe und zur Beschlagnahme ihres Führerscheins führte. Das totalbeschädigte Fahrzeug der Frau musste abgeschleppt und die schwer beschädigten Schutzplanken gesichert werden, was zusätzlich zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen führte. Verantworten muss sich die Frau neben dem Unfall unter Alkoholeinfluss allerdings nun auch noch wegen Beleidigung der eingesetzten Polizeibeamten.

