Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Randalierende Jugendliche ziehen durch Schwemlingen

Merzig-Schwemlingen (ots)

Im Laufe der Nacht von Samstag 28.05.22 auf Sonntag 29.05.22 kam es zu mehreren Sachbeschädigungen durch randalierende Jugendliche in Merzig-Schwemlingen. In der Zeit von 23:15 Uhr bis 02:45 Uhr hielten sich eine Gruppe von Jugendlichen zunächst auf dem Schulhof der Grundschule auf, zogen anschließend durch die Straßen und beschädigten Verkehrszeichen und rissen Plakate der "Glasfaser Deutschland" ab. Bislang konnte festgestellt werden, dass die Jugendlichen in der Klosterstraße und in der Laurentiusstraße zwei Verkehrszeichen umwarfen und Plakate der "Glasfaser Deutschland" von den Laternen abgerissen haben. Anwohner wurden in der Nacht aufgrund des Lärms auf die Jugendlichen aufmerksam, alarmierten jedoch erst am Sonntagmorgen die Polizei. Nach Zeugenangaben handelt es sich bei den Tätern um Jugendliche bzw. junge Männer. Wenn Jemand Hinweise zu den Tätern machen kann, bitte diese an die PI Merzig (Tel.: 06861-7040) richten.

