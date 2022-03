POL-DO: Verkehrsunfall in Huckarde - ein Motorradfahrer schwer verletzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 261 Wegen einer Versammlung in Form eines Aufzuges der Gewerkschaft ver.di mit etwa 600 Teilnehmenden am morgigen Donnerstag (3. März) kommt es in der Zeit von 8 bis 13 Uhr zu temporären Sperrungen von mehreren Straßen im Bereich der B 1. Der Aufzug beginnt an der Straße Voßkuhle und endet auch wieder an dieser Örtlichkeit. Die ...

mehr