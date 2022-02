Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbrüche in Dautphetal und Niedereisenhausen + Autofahrer unter Drogeneinfluss + Zeugensuche nach Sachbeschädigung an weißem Audi in Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Einbrüche

1. Dautphetal - Einbruch in Paketverteilungszentrum

Zwischen 16 Uhr am Samstag und 07.40 Uhr am Montag, 21. Februar, drangen Einbrecher in der Pützwiese in ein Paketverteilungszentrum ein. Im Inneren brachen der oder die Täter Rollcontainer auf und öffneten mehrere Pakete. Bislang steht nicht fest ob und was an bzw. aus den Paketen fehlt. Wer hat in der Pützwiese Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten? "Scheuen Sie sich nicht, jede ungewöhnliche Beobachtung zu melden. Die Kripo wird die Hinweise überprüfen und abklären, ob es eine Verbindung mit der Tat gibt oder eben nicht. Lieber einen Hinweis zu viel melden, als einen zu wenig!" Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

2. Obereisenhausen - Einbruch in Lagerhaus

Aus dem Lager einer Firma in der Talstraße stahlen Einbrecher Kabel und Werkzeuge im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Der Einbruch war zwischen 10 Uhr am Sonntag und 10 Uhr am Montag, 21. Februar. Der oder die Täter drangen durch die aufgebrochene Eingangstür in das Lagerhaus ein. Die Beute rafften sie im Lager, einem Firmenlaster und von der Freifläche vor dem Gebäude zusammen. Die Kripo vermutet ein Verladen in ein entsprechendes Transportfahrzeug und bittet um Hinweise zu entsprechenden Beobachtungen. Wer hat von Sonntag auf Montag Personen und oder Fahrzeuge rund um das Firmengelände am Anfang der Talstraße gesehen? Wem sind Verladetätigkeiten aufgefallen? Hinweise auch in diesem Fall bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Zu schnell unterwegs - Fahrer unter Drogeneinfluss

Der Pkw fiel durch die augenscheinlich deutlich überhöhte Geschwindigkeit auf, sodass sich die Streife der Polizei entschloss, das Auto anzuhalten. Ein Drogentest bestätigte schließlich den Verdacht des Einflusses von Betäubungsmitteln mit einer positiven Reaktion auf Amphetamine. Konfrontiert mit dem Ergebnis räumte der 46 Jahre alte Fahrer den Konsum ein. Die Polizei stellte bei ihm im Auto letztlich noch weitere fast 10 Gramm Amphetamine sicher. Die Autofahrt endete mit der Kontrolle in der Herrenwaldstraße am Montagabend (21. Februar) um 23.40 Uhr. Die Polizeistation durfte der im Schwalm-Eder-Kreis lebende Mann nach der veranlassten Blutprobe verlassen.

Marburg - Positiver Drogentest

Die Polizei Marburg stoppte am Montag, 21. Februar, um 12.25 Uhr, auf der Goßfeldener Straße einen Mercedes und überprüfte den Autofahrer. Es ergaben sich Hinweise auf einen Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Drogentest reagierte dann auf gleich vier Stoffe positiv, woraufhin der über 40-Jährige einen Konsum am Vorabend einräumte. Die Polizei beendete auch in diesem Fall die Autofahrt und veranlasste eine Blutprobe.

Biedenkopf - Spiegelschaden am Audi - Zeugen gesucht

Ein auf dem Boden liegendes Spiegelgehäuse, der umgeklappte Spiegel, ein beschädigtes Spiegelglas und fehlende Hinweise auf eine Kollision, deuten auf eine mutwillige Sachbeschädigung hin. Der betroffene weiße Audi A 3 parkte zur Tatzeit am Montag, 21. Februar, zwischen 20 und 21.40 Uhr auf dem Parkplatz vor der Sporthalle der Lahntalschule in der Straße Am Freibad. Als der Fahrer zu seinem Auto kam, hört er vom Parkplatz gegenüber den Schienen, dem Parkplatz der Berufsschule die wohl deutlich an ihn gerichtete verbal aggressive Titulierung als "Scheiß Audifahrer". Der Betroffene sah nur noch zwei schlanke, mindestens 1,75 Meter große und dunkel gekleidete Personen zur Straße weggehen. Die Fahndung durch die Polizei blieb erfolglos. Wer war zwischen 20 und 22 Uhr an den Parkplätzen der Lahntal- und/oder Berufsschule, hat dort die beiden beschriebenen Personen ebenfalls gesehen und kann Hinweise geben, die zu ihrer Identifizierung beitragen könnten? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

