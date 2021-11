Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen gesucht - Mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Neubrandenburg (ots)

Am zurückliegenden Wochenende kam es im Stadtgebiet von Neubrandenburg mehrfach zu Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen.

Bereits am 06.11.2021 registrierten die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg fünf beschädigte Fahrzeuge. Allein in der Keplerstraße wurden in der Zeit vom 05.11.2021, 15:30 Uhr bis 06.11.2021, 20:30 Uhr insgesamt vier Fahrzeuge durch unbekannte Täter zerkratzt. Die Fahrzeuge wiesen Beschädigungen im Bereich der Kotflügel, Stoßstangen oder Türbereiche auf. Der Gesamtschaden wird auf ca. 800 EUR geschätzt. Ein weiterer PKW wurde vom 05.11.2021, 17:30 Uhr bis 06.11.2021, 16:00 Uhr in der Rühlower Straße durch Zerkratzen einer gesamten Fahrzeugseite beschädigt. Hier wird der Schaden derzeit mit 2000 EUR beziffert.

Am heutigen 08.11.2021 registrierte die Polizei Neubrandenburg ein weiteres beschädigtes Fahrzeug in der Alfred-Haude-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen bislang unbekannte Täter die Heck- und Seitenscheibe eines abgeparkten PKW in der Zeit vom 07.11.2021, 10:00 Uhr bis 08.11.2021, 08:45 Uhr ein. Der Schaden wird auf 500 EUR geschätzt.

Die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigungen werden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg geführt. Personen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

