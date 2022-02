Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Geborstene Heckscheibe + Stoßstange beschädigt + Beschädigung durch Tür? + Nach Vollbremsung leicht verletzt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf: Geborstene Heckscheibe

In der Von-Brentano-Straße entstanden zwischen 22 Uhr am Freitag (18. Februar) und 13 Uhr am Samstag Schäden an der Heckscheibe eines geparkten weißen Renault Kadjan. Wie die Schäden in Höhe von 250 Euro tatsächlich zu Stande kamen, ist bislang nicht bekannt. Die Beamten der Polizei in Stadtallendorf (Telefonnummer 06428/ 9305-0) schließen weder eine Sachbeschädigung noch einen Sturmsachaden als Ursache aus und bitten um Zeugenhinweise.

Dautphetal- Dautphe: Stoßstange beschädigt

Frische Unfallschäden an der vorderen Stoßstange bemerkte am Samstag (19. Februar) der Halter eines Fords, als er gegen 13 Uhr zum Fahrzeug zurückkam. Geparkt hatte er den silberfarbenen Edge am Vortag gegen 15 Uhr in der Straße Am Bürgerhaus- noch ohne die Schäden in Höhe von 1800 Euro. Da der Verursacher keinen Hinweis hinterließ, ermittelt die Polizei in Biedenkopf (Telefonnummer 06461/ 9295-0) wegen Fahrerflucht und bittet um Hinweise zum Unfallverursacher.

Weimar- Niederweimar: Beschädigung durch Tür?

Eine Delle in der Beifahrertür eines VW ist das Ergebnis eines Unfalls, der auf dem kleinen Parkplatz des Nebeneingangs zum Edeka in der Herborner Straße am Donnerstag (17. Februar) passierte. Der Verursacher ist bisher nicht bekannt. Die 150 Euro hohen Schäden am Up entstanden zwischen 11.15 Uhr und 12 Uhr, eventuell durch eine unvorsichtig geöffnete Autotür. Ersten Ermittlungen zufolge kommt eine Renault-Fahrerin als Unfallbeteiligte in Frage, die mit ihrem türkisfarbenen Zoe gegen 11.40 Uhr neben dem VW parkte. Die Marburger Polizei (Telefonnummer 06421/4060) bittet um Hinweise: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann die Hinweise zur Renault-Fahrerin ergänzen?

Lahntal- Goßfelden: Nach Vollbremsung leicht verletzt

Ohne dass es zu einer Berührung der Fahrzeuge kam, verletzte sich am Freitag (18. Februar) eine 36-Jährige aus Ebsdorfergrund leicht. Gegen 7.50 Uhr befuhr sie mit ihrem Chevrolet die Lindenstraße aus Marburg kommend in Richtung B62, als ein dunkelblauer Kleinwagen vor ihr vom Ubbelohde-Weg in die Lindenstraße einbog. Nur durch eine Vollbremsung verhinderte die 36-Jährige einen Zusammenstoß, wobei sie sich aber leichte Verletzungen unter anderem an der Hand und Schulter zuzog. Weitere PKW-Fahrer bremsten ebenfalls ab. Der Kleinwagen soll von einer dunkelhaarigen Frau im Alter zwischen 50 und 60 Jahren gefahren worden sein. Ob sie etwas vom Unfallgeschehen mitbekam ist fraglich, sie setzte ihre Fahrt zumindest fort. Die Polizei in Marburg (Telefonnummer 06421/4060) bittet um Hinweise: Wer hat den Unfall beobachtet und kann ergänzende Hinweise, insbesondere zum dunkelblauen Kleinwagen, geben?

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell