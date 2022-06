Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Mit Fahrzeug (Kastenwagen Renault Kangoo) Garagentore aufgerammt und hochwertige Fahrräder entwendet

Perl (ots)

Im Bereich Perl Nennig, in der Straße Oberwiesstraße, kam es in der Nacht von Samstag 04.06.2022 auf Sonntag 05.06.2022, gegen 02:30 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl in eine Garage. Hierbei wurde durch die Täter als Tatmittel ein Fahrzeug genutzt. Mit diesem Fahrzeug (nach bisherigen Ermittlungen ein weißer Renault Kangoo) wurde ein Garagentor aufgerammt, indem die Täter rückwärts gegen das Tor fuhren, und aus der Garage mehrere hochwertige Fahrräder entwendet. Bereits in der Nacht zuvor von Freitag 03.06.2022 auf Samstag 04.06.2022 kam es zu einem gleichgelagerten Einbruchsdiebstahl in Perl-Besch, in der Straße "Zu den Mühlen". Hier wurde ebenfalls ein weißer Renault Kangoo zum Auframmen eines Garagentores genutzt und anschließend mehrere hochwertige E-Bike´s entwendet. Nach bisherigen Ermittlungen wurde als Tatmittel zum Auframmen der Tore und Abtransport der Fahrräder in beiden Taten ein weißer Renault Kangoo (Kastenwagen) vermutlich mit französischen Kennzeichen genutzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Taten oder zu dem weißen Renault Kangoo machen können. Der weiße Kastenwagen müsste durch das Auframmen der Tore Beschädigungen im Heckbereich aufweisen. Zudem ist es sehr wahrscheinlich, dass die Täter zuvor die Anwesen ausbaldowerten. Sollte jemandem der weiße Kastenwagen aufgefallen sein und dieser Hinweise hierzu geben kann, bitte diese an die PI Merzig, Tel.: 06861-7040 richten. Ebenfalls bittet die Polizei bei ähnlichen verdächtigen Wahrnehmungen sofort die Polizei zu informieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell