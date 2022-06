POL-LIP: Bad Salzuflen. Pedelec aus Keller geklaut.

Lippe (ots) - (LW) Am Freitagnachmittag gegen 16.40 Uhr brannten am Schulzentrum in Horn-Bad Meinberg an der Franz-Hausmann-Straße mehrere Müllcontainer. Die Brände griffen nicht auf umliegende Gebäude über und wurden durch die Feuerwehr zügig gelöscht. Ob es sich um fahrlässige oder aber um vorsätzliche Brandstiftungen handelt, wird derzeit noch ermittelt. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen im ...

mehr