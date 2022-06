Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Lippe (ots)

MO) Am 17.06.2022 kam es um 13:46 Uhr auf der "Waldemeinestraße" im Ortsteil Wüsten zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Bike. Die 52-jährige Fahrerin eines Audis aus Bad Salzuflen befuhr die "Waldemeinestraße" aus Richtung Wüsten in Fahrtrichtung Bad Salzuflen. Als sie die in gleicher Richtung fahrende 58-jährige Fahrerin aus Bad Oeyenhausen auf ihrem E-Bike überholte, kam es zu einer Berührung beider Fahrzeuge. Dadurch stürzte die Fahrerin des E-Bikes und verletzte sich trotz Helm, so dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Zeugen, die den Verkehrsunfall beoabchtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 - 6090 bei der Polizei in Detmold zu melden.

