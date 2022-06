Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Kirchenwand besprüht

Lippe (ots)

LW) In der Zeit von Donnerstag, 16.00 Uhr bis Freitag, 13.00 Uhr kam es in Leopoldshöhe zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffitis. Am Kirchweg wurde die rückwärtige Wand der dortigen Kirche besprüht, im Bereich der Hovedisser Straße waren ein abgestellter Bagger sowie mehrere Mülleimer Ziele der illegalen Sprayer. Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

