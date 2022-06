Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen - Einbruch in Wohnhaus

Lippe (ots)

(LW) In der Zeit vom 14.06.2022,13.00 Uhr bis zum 18.06.2022, 16.30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Lipperreihe in der Straße "Im Hermstoffel" ein. Um sich Zutritt zum Haus zu verschaffen, hebelten die Täter die Terrassentür am Gebäude auf und durchsuchten im Anschluss sämtliche Räume. Über eine mögliche Beute liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße "Im Hermstoffel" oder der näheren Umgebung beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell