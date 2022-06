Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Mülleimer an zwei Schulen brennen.

Lippe (ots)

In den Straßen "Ostring" und "Ulmenallee" wurden am Donnerstag (16.06.2022) zwischen 13 und 17 Uhr zwei Plastikmülleimer an Schulen niedergebrannt. Ein Zeuge bemerkte die Brände und benachrichtigte umgehend Polizei und Feuerwehr. Die brennenden Mülleimer wurden gelöscht. Auf die Gebäude breitete sich das Feuer nicht aus, verletzt wurde niemand. Der angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Hinweise zu den Verursachern liegen bislang nicht vor. Daher bittet das Kriminalkommissariat 5 unter der 05222 98180 um sachdienliche Zeugenhinweise.

