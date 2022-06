Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Trickbetrug durch vermeintliche Antiquitätenhändler.

Am Mittwochmittag (15.06.2022) wurde eine 87-Jährige im Lönsweg Opfer von Trickbetrügern, die sich als Antiquitätenhändler ausgaben. Gegen 12.00 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Haustür der Frau und fragte, ob sie alte Möbel oder Bücher zu verkaufen hätte. Um ihm einen Schrank zu zeigen, ließ die Seniorin den Mann und eine weitere männliche Begleitperson in den Keller. Während einer der Männer die Dame in ein Gespräch verwickelte und ablenkte, begab sich der zweite unbemerkt in den Wohnbereich des Hauses, den er nach Wertgegenständen durchsuchte. Er entwendete Schmuckstücke in unbekanntem Wert. Unter dem Vorwand ein Fahrzeug für den Transport des Schrankes zu holen, flüchteten die beiden Unbekannten. Erst wenig später entdeckte die 87-Jährige, dass sie bestohlen wurde und informierte umgehend die Polizei. Wer in der Mittagszeit etwas Verdächtiges im Bereich des Lönsweges beobachtet hat und Hinweise zu den Betrügern oder ihrem Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte unter 05261 9330 bei unserem Kriminalkommissariat 6.

