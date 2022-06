Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. In Firmengelände eingebrochen und Kupferkabel gestohlen.

Lippe (ots)

Zwischen vergangenem Freitag und Mittwoch (10. - 15.06.2022) verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Firmengelände in der Straße "An der Bleiche". Sie schnitten ein Zaunelement heraus, um auf das Gelände zu gelangen. Dort schnitten sie mehrere Aluminiumkabel an, beschädigten zahlreiche Bewegungsmelder und stahlen eine unbestimmte Anzahl von Kupferkabeln, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Hinweise zum Einbruch richten Sie bitte unter der Rufnummer 05231 6090 an unser Kriminalkommissariat 2.

