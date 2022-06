Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Fahndung nach EC-Karten-Betrüger.

Lippe (ots)

Im März dieses Jahres stahlen Diebe in der Kissinger Straße die Geldbörse eines 79-jährigen Mannes aus dessen PKW. Mit der dabei erbeuteten EC-Karte hob ein bislang unbekannter Täter in einem Detmolder Geldinstitut Bargeld vom Konto des Opfers ab. Dabei wurde er videografiert. Die Aufnahmen des Mannes finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/81476 Wer Hinweise auf die Identität des jungen Mannes geben kann, teilt diese bitte dem Kriminalkommissariat in Lemgo unter 05261 9330 mit.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell