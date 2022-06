POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Fahrzeuge kollidieren frontal.

Lippe (ots) - Einbrecher verschafften sich in der Nacht von Sonntag auf Montag (12. - 13. Juni 2022) gewaltsam Zugang zu dem Betriebsgelände einer Firma für Straßenverkehrstechnik. Sie beschädigten einen Zaun und gelangten so an die aufgerollten Kupferkabel. Die Täter stahlen insgesamt etwa 1500 Meter Kabel im Gesamtwert von etwa 10000 Euro. Vermutlich haben die Diebe ihre Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert. ...

mehr