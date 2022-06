Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. 14-Jährige werfen Gegenstände auf Gehweg.

Lippe (ots)

Zwei 14-jährige Jungen verschafften sich am Sonntag (12. Juni 2022) verbotswidrig Zugang zu dem ehemaligen "Temde-Gebäude" in der Bahnhofstraße. Sie begaben sich auf das Dach des Gebäudes und brachen Dachziegel und Dämmmaterial aus dem Dach heraus. Diese Gegenstände warfen sie zwischen zirka 18:20 und 18:50 Uhr von dem Dach auf den Gehweg der Bahnhofstraße. Auf Ansprache von Polizistinnen und Polizisten flüchteten die Kids. Beide konnten in der Temdestraße gestellt werden. Sie wurden anschließend den Erziehungsberechtigten übergeben. Personen, die durch die herabfallenden Gegenstände gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich unter 05222 98180 beim Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen zu melden.

