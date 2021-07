Polizei Mettmann

POL-ME: Junger Mann entwendet gleich drei Smartphones - Velbert - 2107058

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Montag (12. Juli 2021) hat ein bislang noch unbekannter Täter in einem Handyladen an der Friedrichstraße in Velbert-Mitte gleich drei hochpreisige Smartphones entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 12:40 Uhr betrat ein etwa 20 Jahre junger Mann den Verkaufsraum des Handyladens. Als die dort tätige Mitarbeiterin einen kurzen Moment abgelenkt war, griff sich der Mann drei Smartphones, riss sie aus der Verankerung und ging damit aus dem Laden, wobei der Alarm ausgelöst wurde. Anschließend rannte er in Richtung "Kurze Straße" davon.

Die Mitarbeiterin alarmierte sofort die Polizei, welche jedoch im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung keine verdächtige Person mehr antreffen konnte. Zu dem Handydieb liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- männlich - circa 20 Jahre alt - schwarze Hautfarbe - circa 1,75 Meter groß - trug eine dunkle Kappe, eine schwarze Jacke der Marke "Nike" sowie dunkle Schuhe

Die Polizei fragt:

Wer hat den Diebstahl beobachtet oder kennt möglicherweise sogar den Täter? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter der Rufnummer 02051 946-6110 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell