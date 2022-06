POL-LIP: Lage. Werkzeug gestohlen.

Lippe (ots) - Am Donnerstag (09.06.2022) stürzte ein 36-jähriger Motorradfahrer, weil er eine Vollbremsung machen musste. Der Lemgoer fuhr auf der Goethestraße und wollte nach links in die Straße Wilmersiek abbiegen. Währenddessen fuhr ein weißer SUV in die Kreuzung ein, ohne die Vorfahrt des Kradfahrers zu beachten. Der Lemgoer bremste stark, um eine Kollision ...

