Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Motorradfahrer stürzt nach Vollbremsung - Weißer SUV gesucht.

Lippe (ots)

Am Donnerstag (09.06.2022) stürzte ein 36-jähriger Motorradfahrer, weil er eine Vollbremsung machen musste. Der Lemgoer fuhr auf der Goethestraße und wollte nach links in die Straße Wilmersiek abbiegen. Währenddessen fuhr ein weißer SUV in die Kreuzung ein, ohne die Vorfahrt des Kradfahrers zu beachten. Der Lemgoer bremste stark, um eine Kollision zu vermeiden, und stürzte. Die Fahrerin des SUV fragte aus dem Fahrzeug heraus, ob alles in Ordnung sei und fuhr davon, als der 36-Jährige bejahte.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, die Hinweise auf den weißen SUV oder die Fahrzeugführerin geben können, sich telefonisch unter 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell